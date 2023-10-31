وزيرة المقاطعات والتفويض بزمبابوي: النقل والصحة والمشروعات الصغيرة فرص استثمارية بزمبابوى

وأعلنت وزيرة الدولة لشؤون المقاطعات والتفويض بزمبابوي Judith MKwanda، عن خطة دولتها الاقتصادية حتى 2030، وعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة فى دولتها وفى مقدمتها الصحة والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات

جاء ذلك خلال افتتاح معرض ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، دورته ال26 بمدينة شرم الشيخ، والذي يناقش عددا من الموضوعات الهامة والمؤثرة لاسيما مع التحديات والأزمات الحالية والتي نسعى جميعا لمواجهتها للتغلب على تبعاتها خاصة على صناعة السياحة التي تعد الصناعة الأكثر تأثرا بالمتغيرات على مختلف الأصعدة، مؤكدة على حرص الحكومة على تعزيز مفهوم الأمن لتظل مصر دائما دولة الأمن والأمان التي تضع نصب أعينها حماية مواطنيها وضيوفها.

وأكدت العمل على توفير الطاقة الخاصة للقطاع الصناعى على المدى البعيد إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتعبئة والتغليف .