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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل لقاء الدخيري ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

وليد شملان والبروفيسور
وليد شملان والبروفيسور إبراهيم آدم

استقبل الأستاذ وليد شملان البحر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له، وذلك في مقر الصندوق في دولة الكويت.

 

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وتم خلال اللقاء مناقشة المشاريع القومية التي تنفذها المنظمة بدعم وتمويل سخي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وخاصة مشروع تطوير الإحصاءات الزراعية العربية ومشروع مكافحة الأمراض العابرة للحدود حيث قدم معالي مدير عام المنظمة شرحا وافيا لبرامج وخطط عمل المنظمة وبين أهمية المكتب الإقليمي لدولة الكويت  ودول شبة الجزيرة العربية موضحا بعض الأمثلة للبرامج والأنشطة التي من الممكن تنفيذها مستقبلا في دول شبه الجزيرة العربية واليمن بالتعاون مع الصندوق ومؤسسات التمويل العربية.

وفي نهاية اللقاء أعرب الأستاذ الشملان عن دعمه لأنشطة وبرامج عمل المنظمة في كافة المجالات واستعداد الصندوق للتعاون مع المنظمة لتفعيل أعمال المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة شبه الجزيرة العربية.

 

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