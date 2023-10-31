تشكيل الجهاز الفنى لفريق البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي تولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بالبنك الأهلي بداية من غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة



رسميا.. طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي خلفا لبابافاسيليو

وقررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

وسيتولي طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.