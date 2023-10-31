كاهن كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ: السلام أساس الارتياح النفسي للإنسان

أعرب القس جون عاطف عبد الملك كاهن كاتدرائية السمائيين في شرم الشيخ، عن إلقاء الكلمة نيابة عن نيافة الانبا أبوللو، والدعاء له بالشفاء العاجل وذلك لتعرضه لوعكه صحية .

جاء ذلك خلال إفتتاح معرض ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي في دورته ال26 بمدينة شرم الشيخ وبحضور لواء ا. ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء ودكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة ، وضيوف المؤتمر .

وأكد أهمية السلام للجميع من أفراد ومجتمعات ودول والذى لايستغنى الإنسان عنه

وقال إن السلام من أساس الارتياح النفسي للإنسان، لافتًا إلى أن السيد المسيح جاء الأرض من أجل السلام وتعاليمه ليؤسس مبادئ التسامح والمحبة ليعم السلام فى الأرض والشعوب .

وقال إن السلام هام لتطوير المجتمع وطوبى لصانعى السلام ، فمن يصنع السلام ينأى بنفسه ويعد عملا طيبا .