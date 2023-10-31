كوكبة فنية مع رئيس الوزراء في جولته داخل شمال سيناء.. صور

رافق عدد من الفنانين رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، في جولته الموسعة لمحافظة شمال سيناء مع محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة وعدد من قيادات الدولة.

كان من أبرز الحضور"كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، أسر ياسين، أحمد العوضي، أمير كرارة"، الذين شاركوا في عدد من الأعمال التي صورت تاريخ مصر الحديث أخيرًا، في التصدي للمدموعات اإرهابية والتكفيلية على وجه التحديد في سيناء، مثل "الاختيار بأجزاءه، الكتيبة 101".

جاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتنفيذها.