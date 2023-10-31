حرم الرئيس الصربي: ثلث سكان صربيا سيدات أعمال وصاحبات شركات

شهدت جلسة إفتتاح معرض ومؤتمر اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي في دورته ال26 بمدينة شرم الشيخ وبحضور لواءا. ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء ودكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة ، عرض فيلم تسجيلي عن جمهورية صربيا وتطورها اقتصاديا وسياسيا وعلاقتها مع الدول الصديقة ومنها مصر .

وأعربت السيدة تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا ، عن سعادتها بالحضور المتميز فى مؤتمر المستثمرات العرب على أرض شرم الشيخ الرائعة

وأكدت وجود شراكات بين مصر وصربيا مشيرة إلى تواجد الأفكار وأيضا اختلافات بين كل طرف ولكن فى النهاية الوصول إلى التوحد والآتفاق

وتقدمت بالشكر للدكتورة هدى يسي على دعوتها صربيا للحضور ونجاح مؤتمر شرم الشيخ أسوة بنجاح مؤتمر الاقصر العام الماضي مؤكدة أن المؤتمر له مردود ايجابى فى الاستثمار المشترك بين صربيا ومصر، مشيرة إلى زيارة اماكن متعددة فى شرم الشيخ ومنها دير سانت كاترين

وأوضحت العلاقات المميزة بين رئيسي البلدين وزيارة الرئيس السيسي لصربيا يوليو الماضى

وألقت الضوء بالأرقام الضوء حول حجم التعاملات بين سيدات الأعمال فى البلدين والتعاون التجارى وان ثلث السكان فى صربيا من السيدات إلى جانب وجود منظمات وشركات مملوكة للسيدات

وقالت أننا نتفق مع اتحاد المستثمرات العرب فى الاهتمام بالشباب محور التنمية، لافتة إلى التركيز على أهداف التنمية المستدامة من أجل العيش بشكل كريم

وقالت إن صربيا على المستوى المحلى ملتزمة بفتح أسواق جديدة للتعامل مع التحديات وإعداد استراتيجية للشباب من أجل التنمية وتقليل البطالة