الكنائس القبطية تحتفل بالتذكار الشهري لـ"أم النور"

تُعيد الكنيسة الأرثوذكسية، غدًا الأربعاء، الموافق 21 بابة حسب التقويم القبطي، الذكرى الشهرية لأم النور "والدة يسوع المسيح" القديسة العذراء مريم.



يروي كتاب (السنكسار) الذي حفظ التراث القبطي من الإندار، عن هذا التذكار والذي يتكرر في مثل هذا اليوم شهريًا ويعيد تذكير الجميع بأهمية هذه السيدة الملقبه بـ"أم الرحمة" و"أم النور" و" الشفيعة في جنس البشر"، والتي تحتل مكانة خاصة وتشهد الكنائس خلالها صلواتها وتخصص قراءات.



وتحرص الكنيسة في هذا التذكار على ترديد تسابيح وتمجيد خاص بسيرة القديسة مريم، تكمن محبة الجميع للسيدة العذراء باعتبارها محببه لدى الاقباط والمسلمين، حيث كرمتها الاديان السماوية وجعلتها من خير نساء الأرض وأكرمهم.



ويتردد عادة ألحان خاصة لها ومن أشهرهم "السلام لك يامريم يابكر بتول وعروس السلام لك يا مريم" بهذه الكلمات يمجد الأقباط السيدة المُكرمه في الديانات السماوية العذراء مريم التي أشرقت سماء وأنارت الأرض حين أنجبت من خلص الأمة من ظلم واستبداد كام عصره.



وتخصص الكنيسة هذا اليوم من كل شهر تكريمًا لمن صنعت المعجزت وسخرها الله لتنجب مخلص الأمة من الظلم السائد قبل الميلاد، كما يُعد هذا التاريخ الشهري هو ذكرى المعجزه التي صنعتها والمعروفه بـ حل الحديد وأنقذت القديس متياس الرسول من السجن في اليوم الحادي والعشرين من شهر بؤونه أثناء حياتها على الأرض، والذي صادف نياحتها في الحادي والعشرين من شهر طوبه.



تروي الكتب المسحية أن بعض الآباء الرسل قام بتكريس أول كنيسة باسمها في مدينة فيلبي في هذا اليوم من شهر بؤونه بعد رحيلها، ويتمتع هذا التذكار في الكنيسة الأرثوذكسية خصوصية كبيرة إذ تُعيد في صلواتها وتخصص قراءاتها وفق ما ورد في كتاب التراث القبطي (السنكسار) لهذه السيدة المباركة المعروفة بألقاب عدة من بينها "أم الرحمة" و"أم النور"، حيث تتمتع العذراء مريم بمكانة خاصة كبيرة لدى الأقباط والمسلمين.