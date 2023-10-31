مدرب صن داونزعن الظلم التحكيمي: لا أعلم لماذا يشتكي الأهلي دائما

انتقد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز، النادي الأهلي بسبب الشكوى الدائمة من الظلم التحكيمي.

الأهلي كان قد طالب بركلة جزاء له أمام صن داونز بعد إعاقة بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وقال مدرب صن داونز في تصريحات على هامش مباراة العودة "لا أعلم لماذا يشكوا الأهلي دائمًا؟ النادي الأهلي عندما يخسر يكون كثير الشكوى، وهذا الأمر من قبل أن تبدأ المباراة".

وأضاف: "اعترض الأهلي على موعد المباراة وقام بتغيير ميعاد مباراة الإياب أيضًا، هذا لا نعتاده على الأهلي الذي يعتبر كبير القارة والجميع في أوروبا ينظرون له كمثل يحتذى به لإفريقيا".

وخسر الأهلي بهدف أمام صن دوانز في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وواصل "لو هناك نادٍ يجب أن يشتكي من التحكيم، فهو صن داونز، لقد تعرضنا للعديد من الحالات التي كان يجب أن تحتسب لنا، ولم يحصل أي لاعب من الأهلي على كارت أصفر سوى لاعب واحد".

وأكمل "الأهلي قدم شكوى للاتحاد الإفريقي بشأن التحكيم، لكننا نثق تمام الثقة في الكاف والقرارات التي تصدر عنه، وكذلك المسؤولين الذين يعرفون كيفية إدارة كرة القدم في القارة".

وأتم تصريحاته: " الأهلي لم ير بأننا كنا الأفضل على مدار المباراة من خلال استحواذنا على الكرة، وكذلك تهديد مرمى الخصم، نحن لم نتلق سوى 3 تسديدات في حين سددنا على مرمى الشناوي أكثر من 15 تسديدة".