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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير اقتصاد: تنمية سيناء أثرت إيجابيًا على الاستثمار المصري (فيديو)

سيناء
سيناء

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المشروعات التي نفذت على أرض سيناء تخدم الدولة المصرية، وبدأت بإقرار الاستقرار الأمني داخل المنطقة، وهو الملف الأول الذي اهتمت به الدولة، وتكبدت فيه تكلفة باهظة.

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تنمية سيناء

أكد “عنبر” خلال مداخلته على فضائية “اكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية أصبحت نموذجًا يحتذى به، وتعطي دروسًا مستفادة للدول التي تعاني من أزمات وويلات الإرهاب، إذ أثرت تنمية سيناء على حالة الاقتصاد المصري، وتحديدًا فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي.

الاستثمارات الأجنبية

وأشار إلى أن الدولة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وركزت على شبكة البنية التحتية وربط سيناء بالدلتا، وبقية جمهورية مصر العربية بدلًا من العزلة التي كانت تعيش فيها.

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