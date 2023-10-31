غدًا.. افتتاح مكتب بريد منشأة طنطاوي بعد تطويره بالفيوم

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، الاستعدادات لافتتاح مكتب بريد قرية منشأة طنطاوي بعد الانتهاء من إعادة إحلاله وتطويره بشكل كامل.

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، إنه تم الانتهاء من أعمال التطوير، وسوف يبدأ العمل بمكتب البريد غدًا الأربعاء، الأول من نوفمبر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية للأعمال الجاري تنفيذها كافة، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه القائمين على التنفيذ، والتأكيد على المواعيد المحددة للتنفيذ مع الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والهندسية المطلوبة، لضمان سلامة الإنشاءات والعمل على سرعة العمل بها لتقديم الخدمات للمواطنين.

رئيس مركز سنورس يتفقد مكتب بريد منشأة طنطاوي تمهيدًا لافتتاحه:

قام رئيس مركز ومدينة سنورس بزيارة تفقدية اليوم الثلاثاء للتأكد من الانتهاء من الأعمال الجارية بالمكتب، قبل افتتاحه رسميًّا لاستقبال الجمهور، رافقه خلالها المهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمحاسب أحمد رمضان عبدالغنى، رئيس الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي والمحاسب عطية سيد مهدي مدير مكتب بريد منشأة طنطاوي.

أوضح رئيس المركز أن مكتب البريد يقدم خدماته لعدد يتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف نسمة، ويتم متابعة انتظام سير العمل بداية من الغد ويشمل تقديم الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة المتكاملة كافة، وتشمل: خدمات الأحوال المدنية وسداد الفواتير، والخدمات المالية والبريدية مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية الذهبية والفضية، وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة، واستخراج براءات الذمة لنيابات المرور، إضافة لتزويد المكتب بماكينة صراف آلي .ATM

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكي تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على الخدمات الحكومية كافة في سهولة ويسر، باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في ظل خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

وفي سياق آخر وعقب الانتهاء من زيارة مكتب البريد عقد رئيس المركز اجتماعًا مع رئيس الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين.