إزالة 33 حالة تعدي على الأرضي الزراعية في مركز البلينا بسوهاج

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة عدد 33 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المركز .

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم القيام بحملات مكثفة، أسفرت عن إزالة 10 حالات مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراط، وإزالة 6 حالات إزالة فورية لتعديات بقرى أولاد عليو، وبني حميل، كما تم إزالة 4 حالات بقرى الحلافي وبرخيل" على مساحة أربعة قراريط، وإزالة فورية وردم قواعد خرسانية بقرية الساحل بحري على مساحة 2 قيراط مع مصادرة مواد البناء، وإزالة حالتين تعدي بأساسات خرسانية على مساحة ثلاثة قراريط بقرية السمطا، وإزالة 10 حالات تعدي خارج الحيز العمراني بمجلس قروي أولاد عليو وبرديس، ومنشاة برديس، وأبيدوس .