إنهاء حياة مزارع خلال مشاجرة بسوهاج

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة انهاء حياة مزارع خلال مشاجرة بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرط طهطا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة المركز.

باللإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (مزارع "توفى إثر إصابته بعيار نارى") ، طرف ثان (مزارع) مقيمان بدائرة المركز لخلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قام خلالها الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته تجاه الأول فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وطلقات بالخزينة الخاصة بها)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.