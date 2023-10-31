الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد المقاولون تهزم الأهلي وتتصدر المجموعة

بوابة الوفد الإلكترونية

 نجح فريق المقاولون العرب لكرة اليد مواليد 2011 في تحقيق الفوز على فريق النادي الأهلي بنتيجة  27/33 في مباراة مثيرة تميزت بالحماس ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد وبهذا الفوز المستحق يتصدر فريق النادي مجموعته.

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يد المقاولون تهزم الأهلي وتتصدر المجموعة

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المقاولون يوافق على رحيل معتمد جمال

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المقاولون العرب: نرفض رحيل شوقي غريب


ويتكون الجهاز من مدرب الفريق كابتن فضل الله معتصم، مدير فني كابتن عادل محمود.
 


جمباز المقاولون العرب يحصد الذهب والفضة 


حصل فريق المقاولون العرب للجمباز الفنى انسات مواليد 2016  على 10 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية مع ترتيب روتيشن للاعبات، وذلك ضمن فعاليات بطولة كأس مصر و المقامة على صالة نادي مدينة نص/ بقيادة المدير الفنى ك أحمد شاكر 
مدرب عام ك محمود شاكر 
مدرب الفريق ك سامح احمد 
مدرب الفريق  ك حسين السيد  
مدربه الباليه  ك نورهان خالد.
 

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