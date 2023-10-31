يد المقاولون تهزم الأهلي وتتصدر المجموعة

نجح فريق المقاولون العرب لكرة اليد مواليد 2011 في تحقيق الفوز على فريق النادي الأهلي بنتيجة 27/33 في مباراة مثيرة تميزت بالحماس ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد وبهذا الفوز المستحق يتصدر فريق النادي مجموعته.



ويتكون الجهاز من مدرب الفريق كابتن فضل الله معتصم، مدير فني كابتن عادل محمود.





جمباز المقاولون العرب يحصد الذهب والفضة



حصل فريق المقاولون العرب للجمباز الفنى انسات مواليد 2016 على 10 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية مع ترتيب روتيشن للاعبات، وذلك ضمن فعاليات بطولة كأس مصر و المقامة على صالة نادي مدينة نص/ بقيادة المدير الفنى ك أحمد شاكر

مدرب عام ك محمود شاكر

مدرب الفريق ك سامح احمد

مدرب الفريق ك حسين السيد

مدربه الباليه ك نورهان خالد.

