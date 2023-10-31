محافظ الغربية يشدد على الاهتمام بكافة الخدمات المقدمةبمستشفى المنشاوي

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى المنشاوي العام ومركز الحماية المدنية والاسعاف الرئيسيين وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفيات والقطاعات المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ومواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة الى التأكد من مدى جاهزية القطاعات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية. جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد مستشفى المنشاوي العام حيث قام المحافظ بتفقد عددا من أقسام المستشفى منها الاستقبال، وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

وأشار "رحمي" إلى أننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بطنطا والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية الرئيسي بطنطا وتفقد المحافظ بعض الأدوات والمعدات والسيارات التي تقوم قوات الحماية المدنية باستخدامها للتعامل مع عمليات الحرائق.

واختتم المحافظ جولته بتفقد جراجات حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا والذي تتم بداخلها أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالأحياء والمركز والمدينة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث.