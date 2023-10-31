الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قبائل شمال سيناء: الإنفاق على البنية التحتية ترك أثرًا إيجابيًا على الأهالي

أحد أعضاء مجلس القبائل
أحد أعضاء مجلس القبائل العربية بشمال سيناء

قال الشيخ ابراهيم رفيع، نائب رئيس مجلس القبائل العربية بشمال سيناء، إنّ عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية وتعمير سيناء، بيّن أنّ الدولة أنفقت أكثر من 610 مليارات جنيه لتنمية سيناء بالمرحلة الأولى، ما يؤكد وجود الإرادة السياسية لتنمية سيناء.

وأضاف رفيع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ما تم في المرحلة الأولى من إنفاق أموال على البنية التحتية كان له أثر كبير على أهالي سيناء، حيث نشهد اليوم استكمال المرحلة الثانية للإسراع في خطى تعمير سيناء، لافتا إلى أنّ رئيس الوزراء كشف عن استعداد الدولة لصرف قروض ميسرة للشركات المملوكة لأهالي سيناء، لمساعدتهم على تطوير المحافظة.

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وأوضح نائب رئيس مجلس القبائل العربية بشمال سيناء، أنّ الخطوة من شأنها توفير فرص عمل للشباب، وإتاحة الفرصة أمام الشركات للمشاركة في عملية التنمية بصورة كبيرة وواضحة، لافتا إلى أهمية استمرار العمل والاستثمار في المرحلة المقبلة لتنمية سيناء وتعميرها.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شبه جزيرة سيناء، قائلًا إن سيناء بقعة طاهرة على مر السنين وتصدت لهجمات الهكسوس والرومان والتتار والصليبيين.

وأضاف أن سيناء تعتبر في قلب كل مصري، أنه باعتباره ابن لرجل من القوات المسلحة فإن والده روى له البطولات الخالدة في حروب 1956 و1967 و1973، منوهًا إلى أن كلمته رسالة واضحة للجميع بأن مصر لن تسمح أبدًا بأن يفرض عليها أحد ما أي شيء أو تصفية أي قضايا إقليمية على حساب البلاد.

 

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