الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

غداً مفتي الجمهورية في ضيافة جامعة سوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف جامعة سوهاج ،غداً الاربعاء، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في ندوة بعنوان "الوسطية في الاسلام" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

وأوضح النعماني أن الندوة ستتناول العديد من الجوانب المتعلقة بمفهوم الوسطية وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية.

والمركز الإعلامي للجامعة إذ يتشرف بدعوة السادة الأفاضل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للحضور والمشاركة في فعاليات الندوة.

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