غداً مفتي الجمهورية في ضيافة جامعة سوهاج

تستضيف جامعة سوهاج ،غداً الاربعاء، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في ندوة بعنوان "الوسطية في الاسلام" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

وأوضح النعماني أن الندوة ستتناول العديد من الجوانب المتعلقة بمفهوم الوسطية وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية.

والمركز الإعلامي للجامعة إذ يتشرف بدعوة السادة الأفاضل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للحضور والمشاركة في فعاليات الندوة.