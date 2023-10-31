إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية، حملة لإزالة سور بالطوب اللبن على مساحة ١٥م ٢، وقامت الوحدة المحلية بالملاك بإزالة غرفه بالدبش على مساحة ١٠م ، كما تم إزالة سور بالدبش الأبيض بطول 50 م بناحيه كفر العزازي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق، بإزالة أجزاء من بالكونات عقار يمثل خطورة على المواطنين بشارع أبو بكر الصديق حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.