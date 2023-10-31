شركة برمجيات تدعى Threads تتهم ميتا بشراء نطاقها وطردها من فيسبوك



تهدد شركة برمجيات مقرها المملكة المتحدة تدعى Threads Software Limited باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة Meta بسبب استخدامها لاسم Threads. تقوم الشركة، التي تقول إنها تمتلك العلامة التجارية "Threads" منذ عام 2012، بإنشاء "مركز رسائل ذكي" يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على تتبع المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الأخرى.

تدعي شركة Threads Software Limited أن محامي Meta قاموا بأربع محاولات منفصلة، بدءًا من أبريل 2023، لشراء نطاق Threads.app الخاص بشركة البرمجيات، وفي النهاية أغلقوا حساب Facebook الخاص بها. وقالت الشركة في بيان: "تم رفض كل عرض". "لقد تم التوضيح لـ Meta’s Instagram أن النطاق ليس للبيع. في يوليو 2023، أعلنت شركة Meta’s Instagram عن منصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بها “threads” وأزالت Threads Software Limited من منصة Facebook الخاصة بها.

قالت شركة البرمجيات إنها تمنح Meta 30 يومًا "للتوقف عن استخدام اسم Threads" وأنها "ستسعى للحصول على أمر قضائي من محاكم المملكة المتحدة" إذا رفضت شركة التواصل الاجتماعي القيام بذلك. وفي بيان، قال جون ياردلي، الرئيس التنفيذي لشركة Threads Software، إنه "لم يكن قرارًا سهلاً" اتخاذ قرار بشأن Meta، لكن "العمل يواجه الآن تهديدًا خطيرًا من واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم".

لم تستجب Meta على الفور لطلب التعليق. ليس من الواضح مقدار الأموال التي عرضتها Meta على Threads.app، لكن تصريحات Yardley تقدم نظرة نادرة على نوع المفاوضات الخلفية التي يمكن أن تحدث من أجل تأمين النطاق أو اسم المستخدم المطلوب.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن صانع البرامج لم يكن الشركة الوحيدة التي تستخدم اسم Threads في الوقت الذي أطلقت فيه Meta منافسها على Twitter. كان متجر الأزياء بالتجزئة American Threads يتحكم في مقبض @Threads على Instagram في وقت إطلاق الخدمة. استجابت الشركة مازحًا للمعلقين في ذلك الوقت، ونشرت على خدمة Threads الجديدة معلومات عن أشخاص يخلطون بين علامة الملابس التجارية والخدمة المملوكة لشركة Meta. استخدم ميتا @threadsapp على Instagram وthreadsapp.net على Threads، في وقت إطلاق الخدمة.

كان بائع تجزئة يُدعى American Threads يمتلك مقبض Threads على Instagram عندما تم إطلاق Threads لأول مرة في يوليو.

وبعد شهر، قام حساب Instagram الخاص ببائع التجزئة بتغيير المقابض إلى @americanthreads (و americanthreads.net على Threads) دون توضيح، في حين سيطر Meta على مقبض @Threads. لم يستجب ممثلو العلامة التجارية للملابس على الفور لطلب التعليق، لكن الظروف مشابهة بشكل لافت للنظر لكيفية سيطرة Meta بهدوء على مقبضMeta على Instagram منذ أكثر من عام. تم التحكم في اسم المستخدم هذا أيضًا من قبل كيان منفصل - منشور مستقل للدراجات النارية يسمى META - ولكن تم إدراج الحساب لاحقًا بواسطة الشبكة الاجتماعية دون تفسير.

لم يعلق ممثلو مجلة ميتا مطلقًا بشكل مباشر على كيفية تغيير حسابهم، لكنهم كتبوا عن فزعهم عندما علموا بتغيير اسم فيسبوك. كتب المؤسس المشارك للمجلة في منشور بالمدونة تم حذفه منذ ذلك الحين: "بضغطة زر، تم تخفيف هويتنا فجأة، وشاهدنا اسمنا يدور حول البالوعة ويغسل بشيء لم يكن لدينا سيطرة عليه". تستخدم المجلة الآن اسم Vahna.

في الوقت الحالي، يبدو أن شركة Threads Software Limited تأمل في تحقيق نتيجة مختلفة. "على مدى السنوات العشر الماضية، قمنا باستثمار كبير في اسم Threads ولم نرغب في شطب هذا الاستثمار لمجرد أن Meta أعجبت بالاسم الذي صاغناه بالفعل لخدمة المراسلة". كتب في مشاركة بلوق. "بالنسبة لنا، فإن تغيير اسم الخدمة ببساطة لتجنب الخلط بينه وبين منتج Meta، قد يؤدي إلى إعاقة الخدمة بما يكفي لخسارة تلك الريادة التكنولوجية."