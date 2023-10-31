كيونت: مصر من أهم أسواقنا في المنطقة

أكد حسام الدين كامل نائب المدير العام لشركة كيونت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشركة تؤمن بأحقية كل فرد في الحصول على مياه نظيفة.

أضاف كامل خلال مائدة مستديرة لشركة كيونت على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة، أن السوق المصرية من أهم الأسواق بالنسبة للشركة، موضحاً أن 80٪ من مبيعات في مصر لمنتج هوم بيور.

أشار كامل إلى أن كيونت تؤكد على التنمية المستدامة وتحرص على معايير الصناعة وكذلك الاهتمام بالحلول المستدامة التي تضمن الحصول على مياه شرب نظيفة.