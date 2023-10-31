مصدر أمني يكشف حقيقة إنهاء حياة شاب على يد ضابط شرطة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعدى أحد رجال الشرطة ببوسعيد على شاب مما أدى إلى وفاته.

وأكد مسؤول وزارة الداخلية أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 26 سبتمبر الماضى من ضبط أحد العناصر الجنائية الهاربة (محكوم عليه بالحبس فى 3 قضايا جنائية) وذلك لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالى "من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات".

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بسرقتها، وحال إرشاده عن مكان إخفائه للمسروقات قام بمباغتة القوات وإلتقاط آله حادة من الأرض وحاول التعدى على القوات وأحدث إصابة بنفسه، وتم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيبوتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة.

وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .

فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط أحد العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ،كما أقر بإرتكابه (7) وقائع بذات الأسلوب وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.