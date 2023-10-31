تفاصيل جديدة عن سرطان "ليمفومة بيركت" المصاب به هاني الناظر

أصبح الدكتور هاني الناظر محط اهتمام الكثيرين بعد اصابته بمرض السرطان اللعين، فيومًا تلو الأخر يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الحالة الصحية لطبيب الملايين وأخر التطورات فضلًا عن نوع السرطان المصاب به.

مع استمرار مرض الدكتور هاني الناظر إضافة إلى حالة الحزن التي أصابت محبيه وأسرته، كان الجميع في انتظار إعلان تحسن الحالة الصحية، حيث أن الساعات الأخيرة كانت الفيصل لتحديد نوع السرطان الذي يتعرض له.

وبعد نشر الدكتور محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر تفاصيل الحالة الصحية لوالدة ونوع السرطان المصاب به، انتشرت تساؤولات عديدة عن نوع السرطان ليمفومة بيركت الذي أصيب به الدكتور هاني الناظر وهو ما سنوضحة في السطور التالية.

يعد سرطان بيركت Burkitt's Lymphoma من أنواع السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام اللمفاوية.

أنواع سرطان ليمفومة بيركت

ويتضمن سرطان ليمفوما بيركت على ثلاثة أنواع وهي:

سرطان بيركت المستوطنة ويعتبر هذا النوع هو الأكثر شيوعًا حيث وجد في أفريقيا الاستوائية، كما يعتبر من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الأطفال.

سرطان بيركت الجيني ويوجد هذا النوع من السرطان في جميع أنحاء العالم ولكن نادرًا ما يصاب به أحد، ويرتبط سرطان بيكت الجيني بتغييرات في جينات الخلايا الليمفاوية البائية.

سرطان بيركت المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية ويوجد هذا النوع من السرطان في الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

أعراض سرطان ليمفومة بيركت

آلام في المعدة أو الظهر أو الصدر.

فقدان الوزن.

التعب.

الحمى.

التعرق الليلي.

ضيق التنفس.

شحوب الوجه.

ارتفاع درجة الحرارة.

نزيف تحت الجلد.

آلام الرأس.

كيف يُعالج سرطان ليمفومة بيركت

العلاج الجراحي وذلك في حالة ظهور المرض في مكان واحد بالجسم.

العلاج الكيميائي وذلك في حالة أن المرض أكثر تقدما والهدف منه قتل الخلايا المنشرة في الجسم.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأبحاث الحديثة أكدت أن العلاجات الكيميائية الحديثة أثبتت قدرتها في جدية احتمالات الشفاء التام، ويُمكن معالجة نحو 90% من مرضى الليمفومة بيركت بواسطة دمج بين العلاجات الكيميائية المختلفة.