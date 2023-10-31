الليلة.. القناة تصطدم بحرس الحدود من أجل صراع الصدارة بدوري المحترفين

يحل فريق حرس الحدود ضيفا ثقيلا على نظيره القناة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القناة ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

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يدخل فريق القناة طامحًا بحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوارة بدوري المحترفين لصدارة ترتيب المحترفين برصيد 13 نقطة .

ترتيب القناة و لافينا في دوري المحترفين

يحتل القناة المركز الثالث قبل لقاء حرس الحدود برصيد 10 نقاط ، فيما يدخل حرس الحدود مباراة القناة محتلا المركز الخامس برصيد 9 نقاط .

تشكيل حرس الحدود المتوقع لمباراة القناة

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: مصطفى جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبدالرؤوف زيكو، جلال الشرقاوي.

خط الهجوم: محمد القط.

موعد مباراة القناة وحرس الحدود في دوري المحترفين

تبدأ مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات