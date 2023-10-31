المنيا: رصف 9 شوارع في بني مزار بطول 17 كيلو متر

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ، لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية ، والأحياء الداخلية بالمراكز ، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ، ضمن الخطة الإستثمارية 2023 /2024، مشددًا على تسريع وتيرة العمل ، والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز ، وتحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

من جانبه ، أوضح المهندس محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمنيا ، أن مشروعات الخطة الموحدة لمركز ومدينة بني مزار هذا العام ، تشمل رصف 9 طرق منها، تفريعات شارع العاشر من رمضان بطول 2 كيلو متر ، وعرض 8 مترا ، بدءا من قاعة حورس وحتي طريق القيس ، ورصف تفريعات شارع الحرية بطول 2 كيلو متر ، وعرض 8 مترا من كوبري المحطة ، وحتى كوبري المشاه ، وإعادة رصف شارع الجمهورية بطول 2 كيلو متر ، وعرض 8 مترا من تقاطع شارع بورسعيد بإتجاه مدرسة الصناعة، واستكمال رصف شارع ترعة أبو حسيبة بطول 1 كيلو مترا ، من نهاية الرصف حتي نهاية الشارع ، ورصف تفريعات طريق البحر بطول 2 كيلو مترا ، وعرض 8 مترا من الناحية الجنوبية والشمالية ، ورصف تفريعات شارع الجلاء بطول 2 كيلو مترا ، وعرض 8 مترا ، من شارع الجلاء حتي شارع سعد زغلول ، ورصف تفريعات شارع سعد زغلول بطول 2 كيلو مترا وعرض 8 مترا ، من شارع سعد زغلول حتى شارع بورسعيد ، ورصف شارع بورسعيد بطول 2 كيلو مترا وعرض 8 مترا ، من تقاطع شارع بورسعيد بإتجاه شارع الثورة، (تفريعات) ، ورصف تفريعات شارع الثورة بطول 2 كيلو مترا ، وعرض 8 مترا من الناحية الجنوبية والشمالية.