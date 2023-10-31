الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا: رصف 9 شوارع في بني مزار بطول 17 كيلو متر

رصف الشوارع
رصف الشوارع

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني ، لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية ، والأحياء الداخلية بالمراكز ، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ، ضمن الخطة الإستثمارية 2023 /2024، مشددًا على تسريع وتيرة العمل ، والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز ، وتحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

 

من جانبه ، أوضح المهندس محمد بكر مدير وحدة الرصف بالمنيا ، أن مشروعات الخطة الموحدة لمركز ومدينة بني مزار هذا العام ، تشمل رصف 9 طرق منها،  تفريعات شارع العاشر من رمضان بطول 2 كيلو متر ، وعرض 8 مترا ،  بدءا من قاعة حورس وحتي طريق القيس ، ورصف تفريعات شارع الحرية بطول 2 كيلو متر ،  وعرض 8 مترا  من كوبري المحطة ، وحتى كوبري المشاه ، وإعادة رصف شارع الجمهورية بطول 2 كيلو متر ،  وعرض 8 مترا  من تقاطع شارع بورسعيد بإتجاه مدرسة الصناعة، واستكمال رصف شارع ترعة أبو حسيبة بطول 1 كيلو مترا ، من نهاية الرصف حتي نهاية الشارع  ، ورصف تفريعات طريق البحر بطول 2 كيلو مترا ،  وعرض 8 مترا  من الناحية الجنوبية والشمالية ، ورصف تفريعات شارع الجلاء بطول 2 كيلو مترا ،  وعرض 8 مترا ،  من شارع الجلاء حتي شارع سعد زغلول ، ورصف تفريعات شارع سعد زغلول بطول 2 كيلو مترا  وعرض 8 مترا ،  من شارع سعد زغلول حتى شارع بورسعيد ، ورصف شارع بورسعيد بطول 2 كيلو مترا  وعرض 8 مترا ،  من تقاطع شارع بورسعيد بإتجاه شارع الثورة، (تفريعات) ، ورصف تفريعات شارع الثورة بطول 2 كيلو مترا ،  وعرض 8 مترا  من الناحية الجنوبية والشمالية.

الجريدة الورقية