الخوف والتبول اللا إرادي.. مخاطر نفسية جسيمة من احتفال المدارس بعيد الهالوين

قال الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية، إن ثقافة الاحتفال بالهالوين التي أصبحت متداولة في المدارس خلال السنوات الأخيرة باعتباره يومًا للمرح، لها آثار سلبية على نفسية الأطفال وسلوكياتهم، وهو ما يستمر معهم في الكبر.

خطورة الاحتفال بالهالوين في المدارس

وأضاف عماد في تصريحه لـ"الوفد"، أن تشجيع الأطفال على ممارسة الثقافات الغربية يُحدث لهم تضارب بينها وبين الثقافات الشرقية التي تتسم بالمحافظة، مما يتسبب في افتقار الأطفال للقيم والعادات السليمة والثوابت الدينية.

وأكد استشاري الصحة النفسية، أن أجواء الاحتفال بالهالوين من ارتداء الأطفال لملابس مخيفة والرسم على الوجه والاستماع لموسيقى غير مألوفة، يتسبب في تعرضهم لنوبات خوف وهلع وتبول لا إرادي وخاصة بين الأعمار الصغيرة.

واختتم: الهالوين فرصة لخروج الأطفال عن المألوف وارتكاب سلوكيات غير منضبطة وهو ما يجعل طفل عدواني، ويكتسب العادات السلبية في الكبر من بينها التنمر.

وتحتفل دول الغرب في 31 أكتوبر من كل عام، بعيد الهلع أو المعروف باسم الهالوين، الذي يعد أحد أقدم الأعياد في العالم، وذلك من خلال إقامة الحفلات التنكرية والمقالب والألعاب الخداعية.