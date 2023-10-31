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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم..حفل جوائز الأفضل في آسيا 2022

حفل جوائز الأفضل
حفل جوائز الأفضل في آسيا

يترقب عشاق وجماهير الكرة الآسيوية حفل جائزة الأفضل في آسيا لعام 2022 الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد غياب 4 سنوات بسبب جائحة كورونا.

ويقام حفل الأفضل في آسيا في العاصمة القطرية "الدوحة" اليوم الثلاثاء، ويبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

تنقل قناة بي أن سبورتس على قناتها الإخبارية المفتوحة، وssc الرياضية السعودية، بالإضافة لقناة أبوظبي الرياضية، بالإضافة لمنصات الاتحاد الآسيوي الرقمية المختلفة.

وتقدم 18 جائزة للفئات المختلفة في الحفل، من ضمنها جائزة أفضل لاعب ولاعبة، ضمن الاحتفال بتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والاتحادات الوطنية، والإقليمية الأعضاء.

وترشح السعودي سالم الدوسري لاعب نجم الهلال إلى القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة الأفضل في آسيا مع الأسترالي ماثيو ليكي، والقطري المعز علي.

وكان القطري أكرم عفيف حصد جائزة الأفضل لعام 2019 لما قدمه مع فريق السد، ومنتخب قطر.

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اليوم..حفل جوائز الأفضل في آسيا 2022

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