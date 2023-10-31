الداخلية تضبط كميات من المخدرات والأسلحة النارية خلال حملة أمنية

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بعدد من مديريات أمن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وكان قطاع الأمن العام شارك الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام–كمية من مخدرالهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو وزنت 2 كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة).

ضبط ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 3 خزينة -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)

تنفيذ عدد (628) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500كيلو جرام–كمية من مخدر البانجو وزنت 15كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدرالهيروين)وكذا ضبط (3فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (5) متهمين (لـ 4 منهم معلومات جنائية ).

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (45) قضية سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (18بندقية آلية– 19بندقية خرطوش- بندقية- 21فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفةالأعيرة- خزينة آلية)بحوزة45 متهم لـ 29 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد (12) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,780كيلو جرام - كمية من مخدر "الهيروين ، الشابو، الأفيون "- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 13متهم لـ 9منهم معلومات جنائية.

تنفيذ عدد (629) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.