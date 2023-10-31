تدشن حملة "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك" بالفيوم

دشن مركز النيل للإعلام بالفيوم، اليوم الثلاثاء، حملة" صوتك مستقبلك" و" إنزل وشارك" لمناقشة آليات العمل حول تنفيذ عدد من اللقاءات التثقيفية على مستوى المحافظة لدعم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور محمد هاشم زكي مدير مركز النيل للإعلام بالفيوم، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية على مستوى الجمهورية ، و حنان حمدي مسئوى البرامج بمركز النيل للاعلام بالفيوم ، وفريق العمل أعضاء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالفيوم.وسيتم إعلان الجدول النهائي بعقد هذه اللقاءات التثقيفية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتم الاتفاق على توقيع برتوكول تعاون مع مركز الهدي للعيادات التخصصية والتحاليل الطبية بحضور الدكتور عبدالكريم خيرالله درويش ، من خلال تحديد نسبة تخفيض تصل إلى 50% فى جميع التخصصات والفحوصات الطبية والتحاليل الطبية.

وفي سياق متصل تتقدم مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية بالشكر والتقدير لأكاديمية سيسكو للشبكات لمنح المؤسسة شهادة المشاركة الفعالة فى سفراء الوعى التكنولوجي والاشادة بدور المؤسسة في نشر الوعى التكنولوجي .

وسوف يتم تنظيم البرنامج التدريبي سفراء المشروعات القومية، بالشراكة مع التضامن الاجتماعى والهيئة العامة الاستعلامات - مركز النيل للاعلام.

تدريب موظفى البريد بالفيوم

ومن جهه اخرى تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، تدريب المجموعة الثانية للعاملين بهيئة البريد بالفيوم على لغة الإشارة.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وياتى ذلك في إطار برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والبريد المصري - الإدارة العامة لبريد الفيوم، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً والتطلع دائماً إلى تقديم خدمات متميزة للمتعاملين لديها ومن ضمن هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم".

تم عقد ورشة عمل للمجموعة الثانية للمتدربين بالإدارة العامة لبريد الفيوم، لتعليم لغة الإشارة للصم والبكم والمصطلحات الشائعة وتوحيد لغة واحدة للعاملين بالإدارة العامة لبريد الفيوم، وذلك للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم داخل مراكز الخدمات البريدية لتأدية الخدمات على أفضل وجة.

تم تنفيذ البرنامج التدريبي، بمركز مصادر التعلم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، و نفيسة مصطفي مسئول مركز مصادر التعلم بالمديرية، والمدرب أيمن جلال ، إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومدرب لغة إشارة.

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