كنيسة القديس أثناسيوس تواصل دورها الرعوي.. تفاصيل

تواصل كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي، غدًا الأربعاء، دورها الرعوي من خلال المحافظة على إقامة الأنشطة الروحية، ذلك بمقرها بمنطقة النعام في عين شمس الشرقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.



يستهل اللقاء خورس الشمامسة والآباء الكهنة ومن المقرر أن يتخلل اقامة الطقوس الروحية وفق العقيدة الأرثوذكسية والمتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، وتعد هذه اللقاءات أحد مساعي الإيبارشيات القبطية من أجل ترسيخ مبادئ العقيدة وتأصيل وصايا السيد المسيح.



شهدت الكنائس فعاليات واحتفالات متتالية عدة كان آخرها "عيد الصليب المجيد" وعلى مدار 3 أيام متواصلة، شهدت تنظيم القداسات بالطقس الفرايحي، وفي هذه المناسبة اعادت احياء ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث.



وتحرص الكتب التاريخية المسيحية عل حفظ التراث من الإندثارفتقوم بحفظ أدوار ومواقف لعدد من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير أيجال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد الذي أقامة الامبراطور ادريانوس ويدعى "فينوس".



وتشير المراجع عن هذه الذكرى إلى موقف الملكة هيلانة إلى أنها أمرت بالعثور عليه فوجدت 3 صلبان واحتارت في أمرهم وبحسب ماذكرت الكتب المسيحية أنها لجأت فيما بعد إلى البطريرك مكاريوس، فارشدهاه بوضع واحد تلو الآخر على أحد المرضى، وتروي الكتب المسيحية انها حين تحققت المعجزة تم الإعلان بأنه الصليب المقدس.