حرمان المتعدين على الأراضي من الخدمات التموينية والزراعية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من كافة الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية، مؤكدًا أنه لا تهاون مطلقًا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدى في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعًا عقده محافظ الدقهلية مع رؤساء المركز والمدن والأحياء، ومسئولي التعديات، والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية، ومسئولي الزراعة والتموين، لمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني، السكرتير المساعد، والدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وباسم الشريف، مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، ومديري عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وناقش محافظ الدقهلية، موضوع التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أن هناك 6 ملفات عمل أساسية تحتاج إلى المتابعة المستمرة من قبل جميع القائمين على العمل بها، في مقدمتها ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأيضًا ملفات التصالح، والتقنين، والبناء المخالف، والمتغيرات المكانية، والنظافة.

واستعرض مختار، موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد للقضاء نهائيا على كافة أشكال التعديات، في مقدمتها التعدي على الأراضي الزراعية، باعتبارها قضية قومية تؤثر تأثيرًا مباشرًا على المحاصيل الزراعية.

وشدد محافظ الدقهلية، على البدء فورا في إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية، اعتبارًا من اليوم 31 أكتوبر الجاري بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى ضرورة إزالة التعديات في المهد وكافة الحالات الموجودة بجميع المراكز، ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول مصادرة بلا عودة، وأن يتم تحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه مختار باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية، وتسليم المحاضر لأقسام الشرطة فورا، ورفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الإزالة، وإعادة الاراضي التي تم إزالة التعدي عليها إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.

وشدد محافظ الدقهلية، على التصدي بكل قوة تجاه تعطيل إجراءات تنفيذ الإزالات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المقصرين بكل قوة، باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفًا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، والقضاء على كافة مظاهر البناء العشوائي وتطبيق القانون.