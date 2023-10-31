ضبط عامل شرع في التخلص من آخر بسبب خلافات الجيرة بالعسيرات

شهدت ناحية أولاد علي بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة عامل في العقد الخامس من العمر يقيم بذات الناحية بجرح قطعي بالبطن من الناحية اليسرى وآخر بالذراع الأيسر تعدى عليه عامل آخر بالضرب وإحداث إصابته وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط طرفي المشاجرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية أولاد علي دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "احمد خ س م" 50 سنة عامل مصابا بجرح قطعي بالبطن من الناحيه اليسري وآخر بالذراع الأيسر وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .





وطرف ثان "أحمد . ا . ع . م" 40 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة " وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر بالضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .