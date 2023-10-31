جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

نتائج الحملات

ضبط (أحد الأشخاص، وزوجته) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية") من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.. وبحوزتهما (سيارة "فان" المستخدمة فىإرتكاب الواقعة- جزء من المبلغ المالى المستولى عليه).

ضبط (أحد الأشخاص "لهمعلومات جنائية") لقيامهبإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعريةبأسلوب "المفتاح المصطنع".. وتم العثور على المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" أمكن ضبطهما.

ضبط (موظف بشركة مقاولات- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة (خزينة - جهاز DVR "الخاص بكاميرات المراقبة")من داخل إحدى شركات أجهزة الحاسب الآلىكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. وبمواجهته إعترفبإرتكاب الواقعة مستغلاً وجود نسخة من مفاتيح الشركة بحوزته، تم بإرشاده ضبط المسروقات داخل سيارته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.