إفتتاح مؤتمر ومعرض المستثمرات العرب بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ الإفتتاح الرسمى للمعرض المصاحب لمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات " فى دورته 26 برئاسة الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المستثمرات العرب.

وقامت الدكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر، وتمارا فوتيتش، حرم رئيس جمهورية صربيا، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والشيخة مريم الصباح، بإفتتاح المعرض، الذي تتضمن أجنحة المعرض العديد من المشروعات ذات الجودة المتميزة ومن بينها جناح لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنتجات عضوات الاتحاد.

وأشادت تمارا فوتيتش حرم رئيس جمهورية صربيا، بالمنتجات المعروضة وتطورها مما يزيد من التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية والعربية والدولية.

وبدورها قالت الدكتورة هدى يسى، إن المعرض المصاحب للمؤتمر خاص بالمنتجات والمشروعات الاستثمارية المصرية والعربية والافريقية ذات المواصفات والجودة العالية الهادفة للتصدير، والمشروعات ذات العائد والمزايا التنافسية العالية، لافتة إلى أن المعرض، يعد فرصة لبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين وذلك دعماً للاستثمار والتنمية السياحية والصناعية وتعزيز التجارة البينية وتحقيق الطفرة التصديرية المنشودة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

تفاصيل افتتاح المؤتمر

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري لكل من مصر وصربيا، وحرص وفود المؤتمر ممثلى 32 دولة عربية والأفريقية والدولية الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وعرض المؤتمر فيلم وثائقى، لااستعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للإستثمار والنهضة التنموية في الجمهورية الجديدة.

وقالت دكتورة هدى يسى رئيس المؤتمر، يعقد مؤتمرنا على أرض الفيروز أرض السلام أرض سيناء الغالية على قلوب المصريين جميعا، مما أشعل تصفيق الحضور وخاصة المصريين منهم، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمجتمع الأعمال والاستثمار وإصدار 22 قرار لتيسيير إجراءات الاستثمار المختلفة

واستطردت كلمتها موجهة التحية والشكر لمحافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة على رعايته ودعمه المؤتمرعلى أرض أيقونة المؤتمرات العالمية مدينة شرم الشيخ ، أكبر مدن محافظة جنوب سيناء، وأشهر المدن السياحية في سيناء والعالم. كما أنها مركزاً عالمياً للسياحة بأنواعها المختلفة، وتتميز بالسياحة الدينية والمحميات الطبيعية العالمية منها جبل موسى محمية رأس محمد

ورحبت دكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب والمؤتمر، بضيوف المؤتمر وسيدة صربيا الأولى، واللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومستشفيات القوات المسلحة واللواء حسام نجيدة مدير المشروعات الوطنية للقوات المسلحة، والسفراء وممثلى الوزارات والشركاء الاستراتيجيين استادات للاستثمارات الرياضية . أون باسيف للذكاء الاصطناعى تى سي ال ورامبكس للمنظفات صديقة البيئة .و أعضاء مجلس النواب والشيوخ والمحافظين والجامعات و المنظمات والهيئات التجارية والصناعية وسيدات ورجال الأعمال واتحاد المستثمرات العرب.

وأكدت أن المؤتمر ينعقد فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات حتى تتبوأ دول القارة الإفريقية مكانتها. وفي ظل مبادرة فخامته ، أن عام 2023، عاماً للشباب العربي.

وأضافت أنه لا تستغني التنمية عن البيئة الدولية السلمية والمستقرة وإننا جميعا نسعى لإرساء السلام فى دولنا ، للحفاظ على أعمالنا ومشروعاتنا الاستثمارية والاقتصادية ، ومن هنا ينظم مؤتمرنا كرنفال "مسيرة شارع السلام"، وهى "مسيرة عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " .. مسيرة نداء ودعم وتأييد للسلام من أجل التنمية وأمان الشعوب.



وأكدت أن التحديات التى يمر بها دول العالم أجمع وتنعكس على جميع الدول ، تتطلب عقد اللقاءات لبحث إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وتعبئة كافة قدرات التعاون الكامنة ما بين الدول العربية والافريقية والدولية ، لبناء جسور التعاون والتكامل الاقتصادى المنشود في كافة المجالات التنموية.

وأعلنت يسى، أنه من خلال جلسات شاملة على مدى خمسة أيام يبحث المؤتمر إستعراض المشروعات ذات العائد المتميز وبناء شراكات مع كبار المستثمرين الدوليين. بهدف دعم الاقتصاد القومى ومكافحة البطالة من خلال توفير فرص العمل للشباب في ظل عام الشباب العربي ، و فى ضوء الاهتمام الكبير من القيادة المصرية بالشباب و بقوتها البشرية ، للتعامل مع أحدث تطورات ومتغيرات العصر والقدرة على مواجهة كافة التحديات لا سيما في ضوء النهضة التنموية الكبيرة التى تشهدها مصر في كافة المجالات.

ويبحث المؤتمر إقامة الاستثمار المشترك والتبادل التجارى والاهتمام الخاص فى ظل الظروف الحالية بقطاع الزراعة والمواد الغذائية التى تتميز بها مصر والقارة الإفريقية مما يكون ذلك دعما لدول العالم أجمع ، حيث تصبح القارة سلة غذاء العالم .

ويعمل المؤتمر على دعم المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة والمغذية للصناعات الكبرى والصديقة للبيئة، ويبحث آليات الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة الأفريقية والاهتمام بالمواصفات القياسية للجودة المطابقة للمتطلبات العالمية للمساهمة في التصدير وفتح أسواق أمام المنتجات ذات الجودة العالمية. ودعم الصناعة و الاستثمار العربي المشترك وزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول العربية بهدف الوصول للسوق العربية المشتركة، كما يتناول المؤتمر دعم برامج التحول الرقمي في كافة القطاعات بما يتماشى مع متطلبات جمهورية مصر الجديدة.

وأعلنت يسي، أن المؤتمر سيشهد عقب الافتتاح ، جلسة تفصيلية حول السياحة مبادرة "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى " والتي أطلقها اتحاد المستثمرات العرب، وتهدف لدعم السياحة قاطرة التنمية التى يعمل حولها أكثر من 360 صناعة مغذية للقطاع.

واختتمت كلمتها مؤكدة أن الشراكات والتعاون ودعم الأوطان الوسيلة المثلى لخدمة الشعوب ونهضتها