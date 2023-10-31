لإسعاد أسرتك.. حضري باستا كاربونارا من المطبخ الإيطالي

تحضير الوصفات الشهية التي يسهل تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتناسبه مع الميزانية، أكثر ما يشغل بال المرأة وهذا ما يدفع الى البحث عن وصفات شهيرة في المطابخ العالمية.

ويحتل المطبخ الإيطالي مكانة كبيرة لاحتوائه على أشهر الوصفات الشهية المحببة لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب والذكي.

واليوم نقدم لكِ وصفة من أشهر وصفات المطبخ الإيطالي لتسعدي أفراد أسرتك بها حضري باستا كاربونارا من المطبخ الإيطالي.

المقادير

- صفار البيض : 20 غراما

- جبن بيكورينو رومانو : 18 غم

- جبن البارميزان : 28 غم

- الماء : 60 ملليلتراً (ماء سلق مكرونة سباغيتي)

- سباغتي : 50 غم

- اللحم المقدّد البقري : 35 غم

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : 1 غم (مفروم ناعم)

طريقة التحضير

اسلقي مكرونة السباغيتي بحسب التعليمات على العبوة.

ابرشي جبنة البارميزان وجبنة بيكورينو في أطباق وضعيهم جانبا.

اخلطي صفار البيض مع جبنة بيكورينو جيداً في طبق حتى تتجانس المكونات، وأضيفي القليل من ماء سلق المكرونة.

سخني زيت الزيتون في مقلاة عميقة على النار، وأضيفي الثوم المفروم ناعم، واللحم البقري المقدد والمقطع، وقلبي جيداً، ثم أضيفي مغرفة من ماء سلق المكرونة وقلبي جيدا.

أضيفي المكرونة المسلوقة في المقلاة على باقي المكونات، وتبلي بالملح، والفلفل الأسود.

أضيفي مزيج صفار البيض وجبنة البيكورينو على المكرونة، وقلبي حتى تنضج المكونات وتتجانس جميعها مع بعضها البعض.

اسكبي المكرونة بطبق التقديم، وزينيها برشة من جبن البارميزان المبشور وجبن البيكورينو المبشور، وقدميها فورا.