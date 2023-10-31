إحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بحيازة مخدرات

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم، عاطلًا لمحكمة الجنايات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيدرو، وزنت كيلو جراما بمدينة بدر.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن تم ضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرامًا، مبلغ مالي، هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في إطلاق مسلحين الرصاص من فرد خرطوش على نزيل في دار أيتام بأكتوبر.

تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين

وكشفت التحقيقات أن إطلاق النيران أسفر عن إصابة شاب من نزلاء دار الأيتام وفزع بقية النزلاء حيث أطلق المتهمون الرصاص في وجود بعضهم.

وقررت النيابة الاستعلام من المستشفى عن حالة الشاب المصاب لسماع أقواله حول خلافاته مع آخرين وطلبت استدعاء عدد من شهود العيان علاوة على تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين وسبب ارتكابهم الجريمة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من القائمين على دار للأيتام بمنطقة أكتوبر يفيد بدخول مجموعة من الشباب ثم أطلقوا النار فأصابوا أحد الشباب من نزلاء الدار في مشهد مفزع وأمام جميع النزلاء والعاملين بالدار ثم لاذوا بالفرار.