الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المشدد لعصابة المخدرات بالمرج "تفاصيل"

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد من 5 سنوات لـ 10 سنوات؛ لاتهامه بالاتجار في كمية من مخدر الهيروين والحشيش بمنطقة المرج.

كان تم ضبط 4 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم  كمية من مخدر الهيروين.

وضبط عاطل حال تواجده بالمرج الجديدة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

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