الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

بدءا من 28 أكتوبر 2023

إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية لمدة 3 أشهر

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وما يتم تحقيقه من محفزات، مشيرة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية، وذلك لمدة 3 أشهر، بدءا من 28 أكتوبر 2023.

وتابعت وزيرة الهجرة أن القانون وافق عليه مجلس النواب بعد إحالته من مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه ليصدر برقم 174 لسنة 2023، مشيرة إلى إمكانية المد لثلاثة أشهر إضافية، حال موافقة مجلس الوزراء.

وأضافت السفيرة سها جندي أن المبادرة تحمل نفس مزايا الطرح في المرة السابقة، سواء تخفيض 70% من الدول التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي، أو مدة 5 سنوات سماح بالنزول بالسيارة، وغيرها من المزايا التي أعلن عنها القانون.

كما حثت السفيرة سها جندي الراغبين في المشاركة في المبادرة واقتناص هذه الفرصة المتميزة أن يقوموا بتحميل التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي يحمل عنوان "سيارات المصريين بالخارج"، على متجري أيفون وأندرويد وفقًا للروابط التالية:
رابط أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca
...
رابط أيفون:
‏https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

وأشارت وزيرة الهجرة إلى إمكانية استكمال إجراءات التسجيل للمصريين الذين سجلوا في المبادرة السابقة ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأي سبب كان.

 

 وقالت: "نتمنى دائمًا أن نكون عند حسن ظنكم، وأن مصر حريصة على مصلحة أبنائها حول العالم، إذ يضم القانون مزايا مميزة، قد لا تتكرر مرة أخرى".

رابط فيديو كلمة الوزيرة:
https://youtu.be/dI60bSXu1Lk

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