طفل يكشف أسباب حادث تصادم أتوبيس مدرسة سان فنسان بالإسكندرية

تعيش طلاب مدارس الإسكندرية حالة من الرعب والفزع إثر حادث تصادم اتوبيس احد المدارس بالطريق الصحراوى والذى تسبب فى لحظات رعب تحبس الأنفاس، صرخات أطفال تخلع القلوب، ثوان معدودة بين الموت والحياة، عاشها تلاميذ صغار، أكبرهم في المرحلة الإعدادية، داخل أتوبيس مدرستهم الذي تحول إلى كتلة من اللهب على طريق "الإسكندرية / القاهرة" الصحراوي.

وكان قد ودع أولياء أمور طلاب مدرسة سان فنسان أبنائهم بعد استقلالهم الأتوبيس من أمام أبواب المدرسة بمنطقة أبو الدرداء غربي الإسكندرية، فرحة وضحكة مرسومة على وجوه الصغار كان آخر ما شاهده الآباء والأمهات.

وسيطرت حالة من الهلع والفزع على جروب أولياء أمور المدرسة على "الواتس آب" الكل يسأل، اشتعال النيران في الأتوبيس وشنط ومتعلقات التلاميذ زاد من قلق الجميع فالهواتف هي الأخرى تفحمت- عدا القليل منها.

كشف الطفل نور-بالصف الثانى الاعدادى نجل الصحفى على بدر- أنه فوجئ بنجله يتصل عليه ويخبره بان اتوبيس الرحلة تعرض لحادث بالطريق وكان "نور" و3 من زملائه، كانوا طوق النجاة لزملائهم، أطفال في الإعدادي، لكن أبطال ورجال، إذ سارعوا إلى كسر زجاج الأتوبيس وساعدوا في إخراج الجميع من الأتوبيس بسلام قبل اشتعال النيران به.

كشف " نور " اننا كنا نسير على الطريق وفجأة لقينا الأتوبيس قفز لفوق.. فكرنا مطب لكن فجأة الأتوبيس اتقلب بينا وبعدين من شدة الاصطدام اتعدل تاني".

ويضيف "نور":" بسرعة من غير تفكير أنا وزمايلي التلاتة بقينا بنكسر أزاز الأتوبيس وبنخرج البنات وزمايلنا .. الكل كان مفزوع وبيصرخ من الرعب .. عربيات كتير ادمرت والنار مولعة فيها .. مشهد مش هقدر أنساه".

وتابع الطالب " الحمد لله مفيش ثوان والأتوبيس ولع بالكامل واتفحم"، مؤكدًا أنه أصيب بإصابات في قدمه وذراعه لكنها طفيفة.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات الإدارة العامة للمروريفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي بالكيلو 134 اتجاه القاهرة، أمام قرية الشجاعة، ما أسفر عن مصرع 34 شخصًا وإصابة 63 آخرين، وتفحم 22 سيارة ومركبة.

واوضح أولياء أمور الطلاب الذين تفحم الأتوبيس الخاص بهم بحادث طريق الإسكندرية الصحراوي، أنهم بالمرحلة الإعدادية بمدرسة «سان فنسان دي بول أبي الدرداء» وكانوا برحلة مدرسية. وأصيب عدد بسيط منهم ومعظمهم بخير، وأكدوا إصابة بعض المشرفين والسائق. ونشرت إحدى المعلمات، منشورا يطالب بالدعاء للطلاب المصابين ومعلميهم. وارتفع الضحايا لـ34 قتيلا و64 جريحا، وتحصل أسرة المتوفي على تعويض 60 ألف جنيه.

بداية كانت عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "الإسكندرية / القاهرة" الصحراوي عند الكيلو 134 اتجاه القاهرة، أمام قرية الشجاعة ووجود مصابين ووفيات.

انتقل قيادات وضباط مديرية أمن البحيرة والإدارة العامة للمرور ونحو 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث المروع في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة، لنجدة المصابين.

كشفت المعاينة حدوث تصادم مروع بين عشرات السيارات، واشتعال النيران بـ22 سيارة، ما أسفر عن مصرع 34 شخصًا وإصابة 63 مصابًا في حصيلة رسمية صادرة عن وزارة الصحة.