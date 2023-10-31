حضّري ساندويش دجاج صحي مع صوص البيستو

اختيار الطعام من أكثر الأمور التي تشغل بال المرأة فتجديده يتطلب الكثير من التفكير والوقت لذا تبحث عن الإنترنت لتحصل على وجبة غذائية أفضل.

وتأتي الدجاج في مقدمة المكونات الأساسية المفضلة لدى الكبار والصغار، لاحتوائها السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

حضري ساندويش دجاج صحي مع صوص البيستو واسعدي أفراد أسرتك

وإذا كنتِ من محبي الساندوتشات والدجاج نقدم لكِ بخطوات سريعة حضري ساندويش دجاج صحي مع صوص البيستو واسعدي أفراد أسرتك على مائدة الطعام.

المقادير

- الخبز الإيطالي : رغيف

- فلفل أحمر : حبات (مقطعة مكعبات)

- الهليون : حبات

- الجبنة الصفراء قليلة الدسم : شرائح

- جبنة بازميزان : 4 ملاعق كبيرة

- أوراق الريحان : كوب

- الجوز : ربع كوب

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الخل الأبيض : 4 ملعقة صغيرة

- الماء : ربع كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : حبات (بدون عظم و جلد)

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- بودرة الثوم : ملعقة صغيرة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة كبيرة

- دقيق : ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : 1 حبة

- عصير الليمون : 1 حبة

طريقة التحضير

طريقة التحضير:

- يُتبّل صدر الدجاج بمنكّهات الدجاج، لمدة 15-20 دقيقة.

- يدهن صاج الشواء بملعقة من زيت الزيتون، ويشوى عليه صدر الدجاج حتى ينضج.

- يُرشّ على الدجاج الساخن جبن القشقوان اللايت ليذوب عليه.

- في الخلاط الكهربائي، يُضاف الريحان، والجوز، ورشّة الملح والفلفل الأسود، والماء، ويحرك، قبل أن يُضاف الخلّ والزيت تدريجيّاً، بالتناوب