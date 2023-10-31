الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة حرس الحدود والقناة في دوري المحترفين

حرس الحدود
حرس الحدود

يستعرض بوابة الوفد الالكترونية موعد مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القناة القديم ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

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زمالك 2005 يهزم حرس الحدود بهدف في بطولة الجمهورية

يدخل القناة لقاء حرس الحدود بمعنويات مرتفعه كبيرة بهدف حصد الثلاث نقاط وتحقيق نتيجة إيجابية تجعله مٌتصدرًا ترتيب الدوري .

تشكيل حرس الحدود المتوقع لمباراة القناة

  • حراسة المرمى: محمد فوزي.
  • خط الدفاع: خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، وأحمد شديد قناوي.
  • خط الوسط: مصطفى جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبدالرؤوف زيكو، جلال الشرقاوي.
  • خط الهجوم: محمد القط.

موعد مباراة القناة وحرس الحدود في دوري المحترفين 

تبدأ مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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