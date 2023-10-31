موعد مباراة حرس الحدود والقناة في دوري المحترفين

يستعرض بوابة الوفد الالكترونية موعد مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القناة القديم ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

اقرأ أيضًا ..

يدخل القناة لقاء حرس الحدود بمعنويات مرتفعه كبيرة بهدف حصد الثلاث نقاط وتحقيق نتيجة إيجابية تجعله مٌتصدرًا ترتيب الدوري .

تشكيل حرس الحدود المتوقع لمباراة القناة

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد سامي، حامد الجابري، محمود ممدوح، وأحمد شديد قناوي.

خط الوسط: مصطفى جمال، يحيى حامد، إبراهيم القاضي، عبدالرؤوف زيكو، جلال الشرقاوي.

خط الهجوم: محمد القط.

موعد مباراة القناة وحرس الحدود في دوري المحترفين

تبدأ مباراة القناة و حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .