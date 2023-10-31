مدبولي: ننفذ مشروعًا في سيناء يبلغ حجمه 3 أضعاف السد العالي (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء في اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، لتستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، ومحافظة شمال سيناء.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من مدينة العريش، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنّ مظاهر عودة الحياة بدأت تعود لطبيعتها في شمال سيناء بعد تطهير الأراضي، وفتح الطرق العامة والميادين، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكل المرافق.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الرؤية التنموية لشمال سيناء تعتمد على استثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار 9 سنوات، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة من موقع جغرافي متميز وطول سواحل البحر، وتوافر البنية التحتية وزيادة كميات المياه للزراعة وتوافر الثروة المعدنية.

ونوه إلى أنّ الدولة تستهدف تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي والتنمية المتكاملة لشمال سيناء اعتبارًا من أكتوبر الجاري وحتى يونيو 2030، عبر تنفيذ أكثر من 300 مشروع تنموي متكامل بمختلف القطاعات بتكلفة 363 مليار جنيه، بينها 197 مشروعًا حتى عام 2026 بتكلفة 273 مليار جنيه، و105 مشروعات حتى عام 2030 بتكلفة 90 مليار جنيه.

وأكد أنّ مشروعات التنمية المستهدفة متنوعة بين بنية تحتية بإجمالي 86 مشروعًا، و19 مشروعا للخدمات التعليمية، و19 مشروعا للخدمات الصحية، و5 مشروعات الموانئ والمطارات و4 للتجارة واللوجستيات، و19 للزراعة والري، و17 للتنمية العمرانية، و24 مشروعا للتنمية الصناعية، و13 مشروعا للتنمية السياحية.

ولفت مدبولي، إلى أنّ مدينة العريش تستحوذ على “نصيب الأسد” من مشروعات تنمية شمال سيناء بإجمالي 98 مشروعًا، يليها بئر العبد بـ72 مشروعًا، ثم الحسنة بـ50 مشروعا، ورفح بـ32 مشروعا، ونخل بـ27 مشروعا، والشيخ زويد بـ23 مشروعًا.

وكشف أن الدولة نفذت أكبر المشروعات في سيناء واعترف العالم بضخامتها وهي محطات معالجة الصرف الزراعي في بحر البقر والمحسمة وذلك بهدف استصلاح مئات الأفدنة في شمال ووسط سيناء بنحو 320 ألف فدان، منوهًا إلى أن الهيئة الهندسية وشركات المقاولات تنفذ البنية التحتية ومنها وضع مواسير لتوصيل المياه من أجل البدء في الزراعة بدءا من السنة القادمة، مردفًا: “هذا المشروع يبلغ حجمه 3 أضعاف السد العالي ومشروعات أخرى كانت تأخذ من الدولة سنوات”.