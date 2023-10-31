حصر جميع المخالفات في مراكز ومدن كفر الشيخ

الأرض الزراعية

كلف اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من مسئولي الجهات المعنية بعقد اجتماع بالقاعة الكبرى للاجتماعات بديوان عام المحافظة، لحصر جميع المخالفات في نطاق مراكز ومدن المحافظة ووضع أولوية الإزالة لهذه المخالفات.

وضمت الدعوة، رؤساء المراكز والمدن بشخصهم دون إنابة، ونواب رؤساء المراكز والمدن للإزالات ونواب القرى بشخصهم دون إنابة، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير إدارة حماية الأراضي بالإصلاح الزراعي.

وحرص السكرتير العام لكفر الشيخ، على دعوة المراقب العام للمراقبة العامة للتعاونيات، ومدير حماية الأراضي بالتعاونيات، ومدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومدير جهاز حماية أملاك الدولة بالديوان العام، ومدير إدارة التعاون الزراعي بالديوان العام، ومدير وحدة متابعة قرارات الإزالة بالمحافظة.

وكشفت الإشارة الموجهة إلى تلك الجهات بشأن عقد الاجتماع عن حصر المخالفات ووضع أولوية الإزالة للمباني المخالفة، والأعلى تبويرًا لمساحة الأرض الزراعية، وغير المأهولة بالسكان، والحالات الأسهل إزالة مثل التشوينات، والبلوك، والسملات وغيرها من حالات سهلة الإزالة.

وكلف مسئولي تلك الجهات الموجه دعوتهم لحضور الاجتماع إحضار الحصر المطلوب موضحًا به التعدي، ونوعه، والمساحة، وتبعية التعدي، وبيانات المتعدي.