الشيخ عيسى الخرافين: التنمية في سيناء غير مسبوقة (شاهد)

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن تنمية سيناء تعتبر تنمية غير مسبوقة وحقيقية، والقطيعة التي كانت سيناء فيها انتهت والأنفاق وصلت إليها، مشيرًا إلى وجود عمل جيد جدًا من التنمية.

القوات المسلحة

وأضاف “الخرافين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم الثلاثاء: “الحمد لله ربنا نصرنا على الإرهاب نحن والقوات المسلحة، وقضينا عليهم من شهر يناير الماضي، وكان هناك دعم أمنى وفعلي مع الحكومة ضد الإرهاب”.

أهالي سيناء

وتابع شيخ مشايخ قبائل سيناء:"إنشاء الترع فتح المجال لأهالي سيناء لمن يريد التقدم لأخذ مشاريع زراعية بمثابة شركات، و تم زيادة الرقعة الزراعية".