نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالمنشأة

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية بمركز ومدينة المنشاة؛ سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة لملف تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل نائب المحافظ جولته بتفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل والتي تقدم خدماتها للمواطنين بقرية روافع العيساوية، حيث قام بمناقشة الموظفين المختصين، واستمع إلى شرح مفصل حول أبرز الخدمات التي تقدمها السيارة للمواطنين.

وأشار القاضي، إلى أن هناك خطة عمل موضوعة لتلك السيارة تتضمن التواجد بجميع قرى المنشأة على مدار الأسبوع، تيسيرًا على المواطنين لتأدية الخدمات، موجهًا بضرورة التنويه عن أماكن تواجد السيارة في جميع الإذاعات المحلية بالمركز.

وقام نائب المحافظ، خلال جولته بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، والمرور على المركز التكنولوجى للتأكد من الإنضباط، وانتظام سير العمل، وتأدية الخدمات فى مواعيدها المحددة، كما قام بعقد اجتماع برئيس المدينة وقيادات مجلس المدينة، تناول خلاله بعض القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين، وشدد نائب المحافظ علي ضرورة إنهاء أعمال التوسعة بالمركز التكنولوجي، وإنهاء الطلبات المتأخرة، وضرورة التزام موظفي المركز التكنولوجي بالمظهر اللائق، وحسن التعامل مع المواطنين، وتشغيل جهاز النداء الآلي لتنظيم أدوار المواطنين.

وأشار نائب المحافظ إلى أعداد وأماكن تواجد باقى سيارات المركز التكنولوجي المتنقل التابعة للمحافظة والتي تشمل سيارة بحى غرب، سيارتين بمركز ومدينة سوهاج، سيارة بمركز ومدينة المراغة، وسيارة بمركز ومدينة المنشاة؛ ليصبح عدد السيارات المتنقلة لتأدية الخدمات بالمحافظة (5) سيارات، مؤكدا على ضرورة تغيير أماكن تواجد تلك السيارات لخدمة أكبر عدد من المواطنين.