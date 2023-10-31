في دقائق.. حضري ساندوتش الدجاج والطماطم المجففة

تنجذب الأمهات الي تحضير بعض الوصفات السريعة الجديدة لأفراد أسرتها عند الذهاب الي الجامعة أو الدرس المخصص لهم.

وتأتي الدجاج في مقدمة المكونات الأساسية المفضلة لدى الكبار والصغار، لاحتوائها السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

في بضع دقائق حضري ساندوتش الدجاج والطماطم المجففة

واليوم نقدم لكِ وصفة سريعة مفيدة يسهل تحضيرها في المنزل في بضع دقائق حضري ساندوتش الدجاج والطماطم المجففة.

المقادير

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طماطم : نصف كوب (مجففة ومفرومة)

- مرق دجاج : كوب

- كريمة : كوب (سائلة)

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع أنصاف)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ريحان : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الخبز : حسب الحاجة

طريقة التحضير

سخني الزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الطماطم المجففة، وثلاث أرباع كوب من المرق.

اتركي المزيج حتى يغلي على حرارة متوسطة، ثم خففي النار واتركيه لمدة 10 دقائق حتى تطرى الطماطم.

أضيفي الكريمة السائلة واتركيها لتغلي مع الخليط على نار متوسطة حتى يصبح الصوص كثيفاً.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وأضيفي الدجاج وحمريه من الجهتين ثم انقليه لطبق وغطيه حتى يبقى دافئا.

في نفس المقلاة، ضعي ربع كوب المرق المتبقي وحركي، وأضيفي للمقلاة صوص الكريمة والثوم والطماطم، مع إضافة الريحان والتقليب.

افتحي الخبز وضعي الدجاج المحمر ثم وزعي صلصة الكريمة والطماطم عليه وقدميه ساخناً.