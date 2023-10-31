الشندويلي رئيسا لاتحاد المصري للبوتشا تحت التأسيس

أصبح الاهتمام مكثفًا تجاه الاتحادات البارالمبية، وفي سياق التوجه نحو تعزيز الاتحادات البارالمبية، للألعاب التي لها اتحادات دولية وتتوافق مع توجهات اللجنة البارالمبية الدولية، وتدعمها اللجنة البارالمبية المصرية، تم تأسيس أول اتحاد مصري للبوتشا، وتولي أحمد آدم الشندويلي منصب رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشا تحت التاسيس.

بالإضافة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع التأسيسي الذي عقده نادي معهد شلل إمبابة في يوم السبت الموافق 28/10/2023.

جاء ذلك بحضور العديد من الأندية، وتم عقد الاجتماع التأسيسي للاتحاد المصري للبوتشا تحت إشراف قضائي وبحضور ممثل من اللجنة الأولمبية، وتم اختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشا، تحت التأسيس بهدف المحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة.