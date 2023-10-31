تشكيل السكة الحديد المتوقع لمباراة أبوقير للاسمدة في دوري المحترفين

يعتمد أمير عزمي مجاهد بهذا التشكيل لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة في لقاء ناري مساء اليوم الثلاثاء على ستاد أبو قير للاسمدة ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري المحترفين .

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ترتيب السكة الحديد و أبو قير للاسمدة

يدخل السكة الحديد لقاء أبو قير للاسمدة مساء اليوم الثلاثاء محتلا المركز العاشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب دوري المحترفين بينما أبو قير للاسمدة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة .

يدخل فريق السكة الحديد استعاده صحوتة من جديد في مباراة أبو قير للأسمدة للمنافسة على مركز المؤهل لدوري الأضواء .

تشكيل السكة الحديد المتوقع لمباراة أبو قير للاسمدة

يوسف رحومة في حراسة المرمى،

في خط الدفاع مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، محمد عضل، في في خط الوسط أحمد فوزي، أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف،. محمود كشلط

في خط الهجوم محمد نادي، محمد عصام.

موعد مباراة السكة الحديد وأبو قير للاسمدة

تبدأ مباراة السكة الحديد و أبوقير للاسمدة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، بينما الساعة 3.30 مساء مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 4.30 مساء بتوقيت الإمارات .