الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الهجرة توقع بروتوكول تعاون لتأهيل وتشغيل الشباب بالداخل والخارج

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

توقع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والغرفة التجارية للقاهرة، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب، بالداخل والخارج، من القرى الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة" ومكافحة الهجرة غير الشرعية في القرى الاكثر احتياجا، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأمس، عن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج عقب صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت السفيرة سها جندي أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
 

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