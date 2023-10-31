رئيس الوزراء: 600 مليار جنيه تكلفة مشروعات سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا لتعمير سيناء في الفترة من عام 2014 حتى الآن رغم وجود عمليات عسكرية شديدة لاستئصال خطر الإرهاب منها، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب وصده لا تتطلب وجود أعتى الجيوش والمعدات العسكرية وإنما يتم من خلال التنمية الشاملة الناجزة.

ونوه إلى أنّ مظاهر عودة الحياة بدأت العودة لطبيعتها في شمال سيناء بعد تطهير الأراضي، وفتح الطرق العامة والميادين، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكل المرافق، مؤكدًا أن تكلفة المشروعات في سيناء بلغت نحو 600 مليار جنيه، نصيب شمال سيناء بلغ بنحو 290 مليار جنيه.

ونوه إلى أنّ الدولة نفذت أكثر من 1000 مشروع بشمال سيناء بمختلف القطاعات منذ يونيو 2014 باستثمارات 283 مليار جنيه، بينها 726 مشروعًا تم تنفيذها بتكلفة 246 مليار جنيه، وجار تنفيذ 289 مشروعًا بـ37 مليار جنيه.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من مدينة العريش، نقلته "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء في اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، لتستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، ومحافظة شمال سيناء.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الرؤية التنموية لشمال سيناء تعتمد على استثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار 9 سنوات، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة من موقع جغرافي متميز وطول سواحل البحر، وتوافر البنية التحتية وزيادة كميات المياه للزراعة وتوافر الثروة المعدنية.