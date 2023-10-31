إزالة 24 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء داخل الحيز العمراني تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، أن الحملة تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة عدد 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 3250 مترًا بزمام مركز ومدينة الفيوم.

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن تعديات على الأراضي الزراعية بزمام حي شرق الفيوم وحي الجون، بالإضافة إلى إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، عبارة عن شدة خشبية وحفر أساسات وأسوار بالطوب الأبيض، بناحية قرى دسيا وتلات والناصرية والعدوة وزاوية الكرادسة وهوارة المقطع، فضلا عن ردم لبشة خرسانية بنطاق حي شرق الفيوم، مؤكدا أنه تم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بفك وإزالة عدة حالات عبارة عن تجهيزات للأعمال الخرسانية، وردم لبشة خرسانية بنطاق حي شرق الفيوم، وإيقاف أعمال خرسانية وتم مصادرة معدات ومواد البناء عبارة عن سيارة مخصصة لنقل الخرسانة المجهزة، وعدد من الخلاطات وكميات كبيرة من الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا ضرورة استمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوي، مؤكدًَا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.

جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبحضور رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية ومديري الجمعيات الزراعية، وقسم المتابعة الميدانية وحماية الأراضي بمركز الفيوم.