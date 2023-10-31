مدبولي من العريش: مصر لن تسمح أبدًا بتصفية القضايا على حسابها

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شبه جزيرة سيناء، قائلًا إن سيناء بقعة طاهرة على مر السنين وتصدت لهجمات الهكسوس والرومان والتتار والصليبيين.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر منعقد بمدينة العريش حاليًا بحضور كبار الشخصيات والفنانين والمؤثرين في المجتمع، اليوم الثلاثاء، ونقلتها قناة إكسترا نيوز، أن سيناء تعتبر في قلب كل مصري، أنه باعتباره ابن لرجل من القوات المسلحة فإن والده روى له البطولات الخالدة في حروب 1956 و1967 و1973، منوهًا إلى أن كلمته رسالة واضحة للجميع بأن مصر لن تسمح أبدًا بأن يفرض عليها أحد ما أي شيء أو تصفية أي قضايا إقليمية على حساب البلاد.

تقديم الخدمات البسيطة والكبيرة من أجل تنمية سيناء

وأكد أن سيناء تعرضت على مر العصور لحملات همجية سعت لفصلها عن مصر منذ حرب 1956، وردت عليها مصر بإقامة مشروعات عملاقة منها نفق الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام والفردان والعديد من استصلاح الأراضي وتقديم الخدمات البسيطة والكبيرة من أجل تنمية سيناء.

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.